Home

Provincia

Cecina

Cecina, a Villa Guerrazzi oggi, Giobbe Covatta

Cecina

9 Luglio 2022

Cecina, a Villa Guerrazzi oggi, Giobbe Covatta

Cecina (Livorno) 9 luglio 2022

Sabato il protagonista sarà invece Giobbe Covatta, un graditissimo ritorno del comico, attore, scrittore che nel suo ultimo libro si chiede: “Il maschio è una specie animale o una specie di animale?”. La risposta prova a darla, nel suo modo irriverente e dissacrante, in «Scoop – Donna sapiens», un viaggio attraverso la storia, la sociologia, la paleoantropologia e la medicina per capire se esistono esseri umani superiori ad altri (le donne!). Alle 19 sul palco davanti al museo archeologico il giornalista e scrittore, non solo musicale Alessandro Staiti, presenterà insieme a Corrado Rossetti, musicista e presidente dell’associazione Beat, il suo libro “In the court of the Of The Crimson King”, che celebra il leggendario album del 1969 e la nascita del progressive

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin