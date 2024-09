Home

Provincia

Cecina

Cecina, allerta meteo per venerdì 27 settembre: rischio idrogeologico

Cecina

26 Settembre 2024

Cecina, allerta meteo per venerdì 27 settembre: rischio idrogeologico

Livorno 26 settembre 2024 – Cecina, allerta meteo per venerdì 27 settembre: rischio idrogeologico

Il Comune di Cecina informa che la Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. L’allerta sarà in vigore dalle 8:00 alle 18:00 di domani, venerdì 27 settembre.

I cittadini sono invitati a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità per limitare i rischi derivanti da possibili temporali e accumuli d’acqua. Per aggiornamenti in tempo reale, è possibile consultare i siti della Regione Toscana (www.cfr.toscana.it e https://www.regione.toscana.it/allertameteo).

Si raccomanda massima prudenza nelle aree a rischio allagamenti e lungo i corsi d’acqua.