Cecina, aperta la biglietteria ferroviaria provvisoria

11 Febbraio 2023

Cecina (Livorno) 11 febbraio 2023

Da oggi sabato 11 febbraio è aperta la biglietteria ferroviaria nella piazza antistante la stazione di Cecina (LI).

Si tratta di una ubicazione temporanea, realizzata con tre mono blocchi prefabbricati. In attesa di riaprire gli uffici all’interno del fabbricato viaggiatori una volta terminati i lavori di riqualificazione della stazione.

La biglietteria di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane) è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 6 alle 20. Sono presenti in stazione anche tre macchine self service per l’acquisto di biglietti ed informazioni di viaggio.

Si ricorda che oltre alle biglietterie delle stazioni, i biglietti si possono acquistare alle emettitrici self service, sul sito www.trenitalia.com, con l’APP Trenitalia, e nei punti aderenti ai circuiti Lottomatica, Sisal e SIR (Tabaccai).

