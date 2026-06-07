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Cecina, arrestato 24enne per spaccio

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7 Giugno 2026

Cecina, arrestato 24enne per spaccio

Cecina (Livorno) 7 giugno 2026 Cecina, arrestato 24enne per spaccio

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina hanno arrestato un 24enne nordafricano residente nel pisano ma domiciliato a Cecina, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane aveva destato l’attenzione dei militari che, durante un servizio mirato di controllo del territorio, era stato notato in atteggiamento sospetto nel centro abitato della frazione di San Pietro in Palazzi. Accortosi di essere stato notato, paventando di essere sottoposto ad un imminente controllo, ha tentato di allontanarsi, confermando così i sospetti dei militari che non hanno esitato a fermarlo. Alla loro presenza il ragazzo ha manifestato un atteggiamento di evidente nervosismo, che ha indotto gli operanti ad approfondire gli accertamenti a mezzo di una perquisizione personale da cui è emerso che il ragazzo occultava nella biancheria intima 11 involucri termosaldati di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di oltre 8 grammi e 380 euro in contanti. I militari hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione di Cecina dove il ragazzo ha riferito di domiciliare in affitto e qui vi hanno rinvenuto un bilancino di precisione con residui di polvere bianca, ritagli di cellophane, ulteriori 4 involucri di cocaina e altri mille euro in contanti, oltre a sostanza da taglio del tipo mannitolo. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro per i successivi approfondimenti investigativi, mentre il ragazzo è stato tratto in arresto nella flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Terminate le formalità di rito, su disposizione dell’AG competente, l’indagato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, che gli sono stati poi confermati come misura cautelare a seguito di udienza di convalida celebrata presso il Tribunale di Livorno.