Cecina, arrestato 34enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

11 Ottobre 2022

Cecina (Livorno) 11 ottobre 2022

Attività antidroga di rilievo quella effettuata dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cecina in collaborazione con i colleghi della locale Stazione

I militari dell’Arma hanno tratto in arresto un cittadino albanese 34enne sorpreso a spacciare nei pressi della propria abitazione a Marina di Cecina.

A conclusione di una serie di servizi di osservazione e controllo, i militari dell’Aliquota Operativa hanno dapprima individuato l’appartamento dello spacciatore e, successivamente, avviato una serie di riscontri circa l’attività di spaccio, tra cui l’identificazione di 2 persone che avevano appena acquistato della cocaina dall’albanese, 5 grammi suddivisi in altrettante dosi.

I militari hanno quindi potuto estendere la perquisizione in casa dell’uomo che è stato trovato in possesso di 625 grammi complessivi di cocaina

La maggior parte della cocaina era in un unico “panetto” termosaldato, e la restante parte già suddivisa in dosi da circa un grammo ciascuna, già pronte per essere smerciate.

Anche il presunto provento dell’attività di spaccio, 2.360 euro in contanti, è stato rinvenuto all’interno dell’abitazione ed, unitamente allo stupefacente, posto sotto sequestro.

Per il cittadino albanese è scattato quindi l’arresto e, al termine delle formalità di rito, la traduzione presso la Casa Circondariale Livorno. L’arresto è stato convalidato dall’A.G.

I due acquirenti sono stati segnalati quali assuntori alla Prefettura labronica.

