23 Giugno 2024

Cecina (Livorno) 23 giugno 2024 – Cecina, arrestato con droga e soldi, 20enne condannato con pena sospesa

Nel corso dell’attività di controllo svolta per lo più nelle ore serali maggiormente popolate dai giovani per i rituali eventi della movida estiva, i Carabinieri del NORM di Cecina hanno arrestato un giovane straniero 20enne originario del nord Africa domiciliato a Pisa; lo hanno individuato e controllato di iniziativa in zona piazza della Stazione a Cecina. Dai primi sospetti generati dall’atteggiamento del giovane, questo è stato sottoposto prima ad ispezione e successivamente a perquisizione personale.

La perquisizione personale ha restituito esito positivo. Addosso aveva: grammi 12 di cocaina divisa in altrettanti ovuli termosaldati e grammi 0,90 di hashish, mentre il provento della droga già smerciata al dettaglio consisterebbe in denaro contante composto da banconote di taglio vario ammontante ad alcune centinaia di euro.

I carabinieri hanno sequestrato tutto il materiale: le sostanze stupefacenti e il denaro di sospetta provenienza illecita.

Il 20enne tratto in arresto durante il servizio, all’esito dell’udienza di convalida, il Giudice del Tribunale di Livorno lo ha ritenuto responsabile degli addebiti penali emettendo condanna ma con pena sospesa.