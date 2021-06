Home

Cecina, arrestato per droga un 42enne. Rinvenuto anche materiale contraffatto

11 Giugno 2021

Cecina, arrestato per droga un 42enne. Rinvenuto anche materiale contraffatto

Carabinieri Livorno. Arrestato a Cecina 42enne per detenzione illegale di droga. Rinvenute 30 cinture e 20 confezioni di profumo contraffatte.

Livorno 11 giugno 2021

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina (LI) nella decorsa notte hanno tratto in arresto in flagranza un 42enne originario della provincia di Napoli.

Nell’ambito dei consueti servizi di prevenzione, finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, nei pressi della Stazione ferroviaria di Cecina, i Carabinieri poco dopo le 22.00 di ieri; notavano un uomo con una valigia, appena sceso dall’Intercity diretto verso Nord, che giunto all’esterno dello scalo ferroviario, si mostrava titubante su dove andare.

L’atteggiamento destava sospetto e, pertanto, i militari decidevano di sottoporre a controllo l’uomo.

Quest’ultimo, un 42enne, originario del napoletano, si rivelava ulteriormente agitato, refrattario al controllo e, soprattutto, evasivo nelle risposte, non sapendo dare una giustificazione credibile su dove fosse realmente diretto.

I Carabinieri, accertato che l’uomo aveva dei precedenti, decidevano di andare più a fondo e sottoponevano a perquisizione l’uomo.

Nella tasca dei pantaloni veniva trovato un involucro contenente hashish del peso di circa 5 grammi. All’interno della valigia venivano rinvenuti altri 3 involucri contenente complessivamente 350 grammi di hashish e oltre 5 grammi di cocaina.

Non solo. Oltre alla droga, nella valigia i Carabinieri hanno trovato 30 cinture e 20 confezioni di profumo.

E’ lo stesso uomo a confermare che si tratta di prodotti contraffatti, anche se in apparenza ben realizzati e sicuramente in grado di indurre in inganno eventuali acquirenti.

Il 42enne è stato arrestato in flagranza per la detenzione illegale della sostanza stupefacente e deferito per il possesso della merce contraffatta, sequestrata dai Carabinieri.

