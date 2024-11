Home

Provincia

Cecina

Cecina, arresto per spaccio e denunce per guida in stato di ebrezza. Il bilancio del servizio straordinario dei carabinieri

Cecina

21 Novembre 2024

Cecina, arresto per spaccio e denunce per guida in stato di ebrezza. Il bilancio del servizio straordinario dei carabinieri

Livorno 21 novembre 2024 Cecina, arresto per spaccio e denunce per guida in stato di ebrezza. Il bilancio del servizio straordinario dei carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Cecina hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, come condiviso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, mirato alla prevenzione e al contrasto delle diverse forme di illegalità diffusa, con particolare riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti, anche nei pressi delle aree boschive, nell’ottica dell’incremento dei livelli di sicurezza generale.

Numerose le pattuglie che hanno effettuato controlli sulle principali arterie stradali di Cecina, Rosignano marittimo, Bibbona e Castagneto Carducci, ponendo attenzione anche alla prevenzione degli incidenti stradali e dei comportamenti scorretti e irresponsabili alla guida.

In riferimento all’attività antidroga, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cecina hanno arrestato un uomo sulla trentina della zona notato nell’atto di cedere una dose di cocaina ad un assuntore, segnalato agli uffici competenti della locale Prefettura. All’esito della perquisizione estesa al domicilio dell’indagato, i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 6 grammi circa della stessa sostanza e somma contante ammontante a circa 200 euro, ritenuta provento di spaccio nonché una banconota da 20 euro contraffatta. L’uomo, su disposizione dell’AG competente, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, all’esito della quale è stata disposta nei suoi confronti la misura dell’obbligo di firma e quella di permanenza in casa nelle ore notturne.

Anche in ottica di incremento della prioritaria tutela e sicurezza a favore degli utenti della strada, sono stati eseguiti controlli tesi a contrastare la guida sotto l’effetto di alcolici. A tal riguardo, a Cecina nella zona di via Fratelli Rosselli i carabinieri hanno fermato un automobilista sulla quarantina che, all’esito di alcoltest, è risultato positivo con un tasso di 1 g/l. Anche una giovane sulla ventina della zona, fermata per un controllo in via Tombolo, è stata colta alla guida della sua auto con un tasso alcolemico di 1,90 g/l. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per guida in stato di ebbrezza con ritiro immediato della patente.

Dai numerosi controlli svolti a largo raggio dai carabinieri, altre quattro persone, di età compresa tra 31 e 48 anni, sono state segnalate alla Prefettura di Livorno quali assuntori di sostanze stupefacenti per fine non terapeutico, dopo essere stati sorpresi in possesso di modiche quantità di cocaina e hashish destinate all’uso personale, per un totale di circa 15 grammi si sostanze, immediatamente sequestrate per successive analisi e distruzione. I predetti controlli dei carabinieri hanno interessato le arterie periferiche che abbracciano la via del Paratino, via Aurelia e via Cecinese.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Cecina, arresto per spaccio e denunce per guida in stato di ebrezza. Il bilancio del servizio straordinario dei carabinieri