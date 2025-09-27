Home

Cecina: cambio del comandante della Guardia Costiera, arriva Federighi

27 Settembre 2025

Cecina (Livorno) 27 settembre 2025

Presso la sede dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (sezione Bibbona-Cecina), si è tenuto il saluto del Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera di Cecina.

Dopo cinque anni di servizio, il Luogotenente Np Vincenzo Ferraro ha lasciato l’incarico, cedendo il timone al Primo Luogotenente Np Riccardo Federighi. Alla cerimonia conviviale erano presenti le principali Autorità civili e militari del territorio.

Il nuovo Comandante proviene da Portoferraio, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile della logistica consolidando un’esperienza significativa che arricchisce ulteriormente il suo profilo professionale. In precedenza ha guidato il presidio della Guardia Costiera di Follonica.

Molto stimato per l’impegno profuso negli anni trascorsi a Cecina e Bibbona, il Luogotenente Ferraro proseguirà la propria carriera sempre in Toscana quale Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera di Castiglioncello, portando con sé un prezioso bagaglio di competenze maturate sul territorio.

Nel suo discorso di insediamento, Federighi ha espresso la volontà di dare continuità al lavoro svolto dal suo predecessore, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente marino, al controllo del demanio e al rispetto delle normative in materia di sicurezza costiera, assicurando piena fedeltà alle linee guida della Direzione Marittima della Toscana allo scopo di mettersi al servizio della collettività per il bene comune e il rispetto della legalità.