22 Giugno 2021

Cecina, centri estivi comunali per bambini da 1 a 6 anni: al via dal 5 luglio

Livorno 22 giugno 2021

Il Comune di Cecina informa che è possibile presentare la domanda per i centri estivi comunali per bambini da 1 a 6 anni. Il servizio sarà attivato per 6 settimane dal 5 luglio al 13 agosto, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14. Sarà inoltre strutturato in due turni di tre settimane ciascuno, distinto tra servizio nido (bambini 12-36 mesi) che verrà svolto presso il nido Girotondo e in via subordinata presso il nido Pollicino e servizio infanzia (bambini 3-6 anni) presso il nido Pollicino, entrambi con servizio mensa.

Possono presentare domanda i bambini residenti a Cecina ed iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 ai nidi e alle scuole dell’infanzia sul territorio comunale. E’ possibile per ogni fascia di età l’iscrizione ad un turno, esprimendo la preferenza per uno dei due.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 17 del 22 giugno:

– presso lo sportello del Comune Amico aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18 e il sabato mattina dalle 9 alle 12.30;

– tramite pec all’indirizzo protocollo@cert.comune.cecina.li.it (solamente da altra pec);

– tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.cecina.li.it. La compilazione completa del modulo di domanda include la sottoscrizione dell’informativa e consenso in ordine al trattamento dei dati personali e la sottoscrizione del patto di corresponsabilità. Occorre inoltre allegare una copia del documento di identità del richiedente

Scarica i documenti, Link al bando completo e alla domanda d’iscrizione

