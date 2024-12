Home

21 Dicembre 2024

Cecina (Livorno) 21 dicembre 2024 Cecina: circola con una mazza da baseball in auto, denunciato

In area urbana a Cecina, più precisamente nella zona di via Giacomo Matteotti, i carabinieri hanno sottoposto a controllo stradale d’iniziativa un giovane sopra la ventina, con precedenti. I militari hanno ispezionato anche il veicolo del giovane e a seguito d’ispezione hanno rinvenuto una mazza da baseball stivata nel vano bagagli e di cui non venivano fornite adeguate motivazioni

In mancanza di adeguate motivazioni è stato deferito a piede libero all’AG di Livorno ai sensi della vigente disciplina per porto di armi e/o oggetti atti ad offendere.