2 Gennaio 2025

Cecina (Livorno) 2 gennaio 2024 Cecina: circolano a capodanno con patente ritirata denunciati due 50enni

Durante il servizio al fine di garantire la sicurezza e la legalità in occasione dei festeggiamenti di Capodanno, i militari del NORM della Compagnia di Cecina hanno denunciato un 50enne

del posto poiché sorpreso alla guida della propria autovettura privo di patente, in quanto già ritirata, ed anche in stato di ebbrezza alcolica, rilevando un tasso alcolemico di 1,12 g/l.

Anche un altro conducente, sempre sulla cinquantina, è stato sorpreso a guidare senza patente poiché revocata, cosa che gli ha comportato una sanzione amministrativa ai sensi del cds.