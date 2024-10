Home

Cecina, completata la messa a dimora del “bosco dei prati di Comunella”: un polmone verde per la costa

30 Ottobre 2024

Il 31 ottobre 2024, alle ore 12.00, i Carabinieri Forestali e i sindaci di Cecina e Bibbona celebreranno il completamento del progetto di rinaturalizzazione di un’ampia area adiacente alla Riserva Naturale dei Tomboli di Cecina. L’evento culminerà con l’installazione di un cartello in legno nel cuore della zona rimboschita, segno tangibile dell’impegno per la tutela ambientale e la biodiversità costiera.

Iniziato oltre un decennio fa, nel dicembre del 2011, con l’acquisizione della “Tenuta Illatro” (42 ettari), il progetto ha visto il coinvolgimento del Comune di Cecina e dell’Università di Firenze nella piantumazione di una pineta, cui si è aggiunto l’impegno del Reparto Biodiversità dei Carabinieri per il rimboschimento con querce e frassini. L’iniziativa si è estesa negli anni successivi, con l’acquisizione di ulteriori 15 ettari in località “Casermette” (2017) e altri 7,5 ettari nel 2024, destinati a nuovi boschi di cipressi e latifoglie miste.

In totale, 65 ettari sono stati trasformati in un’area verde rigogliosa, ampliando l’estensione originaria della riserva e contrastando gli effetti dell’erosione costiera. L’intervento, supportato dall’Agenzia del Demanio di Livorno, risponde inoltre alle sfide attuali del cambiamento climatico, seguendo la linea della transizione ecologica del PNRR, che mira a potenziare il patrimonio forestale italiano. La creazione di nuovi boschi non solo incrementa la capacità di assorbimento di CO₂, ma fornisce un’area fruibile dalla popolazione locale, promuovendo attività ricreative e sensibilizzando le nuove generazioni sulla salvaguardia ambientale.

Il completamento di questo ambizioso progetto rappresenta un importante passo per preservare l’ecosistema costiero della Toscana, arricchendolo di un nuovo polmone verde in grado di migliorare la qualità della vita della comunità e proteggere l’ambiente per le generazioni future

