25 Febbraio 2022

Cecina, Contenziosi civili per oltre 580.000,00: Lippi chiarisca con i cittadini

Cecina (Livorno) 25 febbraio 2022

Tenerini (FI): Depositata Interrogazione Urgente.

Il Comune di Cecina è convenuto in giudizio, oggi una udienza ex art. 702 bis c.p.c. per richiesta danni di oltre 427.000 €, e altre cause, già insinuate presso la sezione civile del Tribunale di Livorno, pendono contro la nostra amministrazione comunale.

Lo dichiara Chiara Tenerini, Capogruppo in Consiglio Comunale Cecina – Forza Italia che continua:

La Giunta Lippi ha accumulato diversi contenziosi con ditte appaltatrici di opere e lavori pubblici e addirittura con operatori di forniture di utenze elettriche per oltre 90.000,00 €.

Tutto ciò l’ho potuto apprendere solo in base ad alcune delibere recenti con le quali Lippi ha dovuto dare, ovviamente, mandato urgente ad alcuni studi legali, per farsi rappresentare in Giudizio.

Il Sindaco, con il perfetto stile autarchico con cui si muove da sempre, ha ritenuto di non dover condividere con le opposizioni eventuali motivazioni che, forse, legittimamente hanno reso inadempiente il Comune.

Oggi ci troviamo già in una fase giudiziaria avanzata, senza avere mai avuto pubblica notizia delle motivazioni per le quali il Comune abbia ritenuto di non rispettare detti contratti.

Non sappiamo se ci sia Colpa giuridicamente rilevante da parte dell’amministrazione, questo lo stabilirà il Giudice, certo è che Lippi come sempre, si è mosso da solo senza dare nessuna tempestiva notizia né possibilità di confronto al Consiglio Comunale che, nel caso fosse stato possibile, avrebbe potuto esprimere democraticamente pareri e consigli in merito.

La mia interrogazione, depositata ieri, chiede lumi al Sindaco e di riferire urgentemente a quali opere sono riferiti i contenziosi in corso, se e quali altre dispute siano eventualmente in corso e quali siano le argomentazioni del Comune.

Non sappiamo se le somme richieste, di cui in cause, siano state poste cautelativamente in riserve di bilancio. Anche di questo chiediamo pubbliche spiegazioni a Lippi, perché in caso di soccombenza in giudizio, il Rosso finanziario del nostro comune sarebbe ben più grave di quello, disastroso, a tutti i cittadini già noto.

