Home

Provincia

Cecina

Cecina: controlli nei cantieri, una denuncia per violazione alle normative di settore

Cecina

14 Marzo 2023

Cecina: controlli nei cantieri, una denuncia per violazione alle normative di settore

Cecina (Livorno) 14 marzo 2023

Prosegue la campagna di controlli in materia di sicurezza sul lavoro da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno e del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, tutelare i lavoratori e limitare incidenti che troppo spesso hanno terribili conseguenze.

Al riguardo, all’esito di diversi controlli presso i cantieri edili della provincia di Livorno finalizzati alla verifica del rispetto delle normative di settore, hanno deferito in stato di libertà l’amministratore unico 37enne di una ditta edile del territorio a cui sono state elevate ammende per un ammontare complessivo di euro 1.228.

In particolare, i Carabinieri hanno riscontrato delle irregolarità nell’impalcatura, a cui viene posta particolare attenzione visti i potenziali pericoli, riscontrando la mancanza di alcune tavole fermapiede, una distanza eccessiva – rispetto ai parametri di legge – dalla parete dell’immobile a cui era appoggiata ed un ingombro di materiale potenzialmente rischioso per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori.

Al termine dei controlli, la ditta si è subito adoperata per ripristinare adeguate condizioni di sicurezza.

L’attività posta in essere dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno rientra in una più ampia campagna di controlli sui cantieri, in particolare quelli edili, fortemente voluta dall’Arma dei Carabinieri a livello regionale per prevenire ed arginare il tragico fenomeno degli incidenti sul lavoro.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin