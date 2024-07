Home

Cecina: controlli notturni intensificati, 8 persone segnalate per droga

31 Luglio 2024

Livorno 31 luglio 2024 – Cecina: controlli notturni intensificati, 8 persone segnalate per droga

Il Commissariato di Polizia di Cecina ha coordinato un servizio di ordine pubblico su disposizione del Questore della Provincia di Livorno. L’operazione è stata organizzata in occasione di un evento a Cecina con la partecipazione di un noto DJ di musica dance, che ha attirato migliaia di persone.

L’attività, mirata a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica e a prevenire i reati, con un focus particolare sul contrasto allo spaccio di stupefacenti, ha portato alla segnalazione di otto persone di età compresa tra i 20 e i 30 anni, provenienti da diverse province toscane. Questi giovani sono stati segnalati alla Prefettura locale come assuntori di stupefacenti non terapeutici. In totale, sono stati sequestrati 6,8 grammi di hashish, 4,4 grammi di marijuana e 1,1 grammi di cocaina.

Durante i controlli, gli agenti del Commissariato di Cecina hanno anche ritirato due patenti di guida a giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti mentre erano alla guida.

La notte di controlli è continuata con un’attività di vigilanza specifica a Cecina Marina, data l’alta affluenza di persone lungo la Costa degli Etruschi e nelle altre aree interessate dalla movida estiva.