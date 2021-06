Home

24 Giugno 2021

Cecina: “Creare parcheggi rosa gratuiti per le donne in gravidanza e le neomamme

Tenerini (FI): Sollecitato il Comune per una immediata revisione delle tariffe PARCHEGGI, con agevolazioni per i residenti, fragili non necessariamente con disabilità e per la concessione di PASS per chi ha un' attività sul territorio

Cecina (Livorno), 24 giugno 2021

Parcheggi rosa gratuiti per le donne in gravidanza, l’intervento di Chiara Tenerini Capogruppo in Consiglio Comunale Cecina – Forza Italia

“In data 25/07/2019 ho protocollato una mozione avente per oggetto “ Parcheggi Rosa” gratuiti per le donne in gravidanza e le neomammme che impegnava l’Amministrazione ad istituire i c.d. parcheggi rosa gratuiti in prossimità di asili, scuole, farmacie, uffici pubblici, ambulatori medici, supermercati, nonché ogni sito in prossimità del centro cittadino e delle frazioni.

Il Consiglio Comunale ha approvato la mozione all’unanimità, sono state individuate le aree dove realizzare gli stalli rosa, ma dopo oltre un anno, niente è stato fatto dall’amministrazione per dare attuazione alla delibera di Consiglio.

Non ci fermiamo di fronte all’ inefficienza e alla mancanza di volontà di questa amministrazione comunale.

In questi giorni ho protocollato una nuova mozione, sollecitando il Comune di Cecina a dare immediata attuazione a quanto deliberato dal Consiglio Comunale, e abbiamo richiesto di istituire anche il “Pass Rosa” per i residenti.

Un permesso, quindi, che permetta di sostare senza limiti di orario nelle aree di sosta a tempo limitato (zone a disco) e gratuitamente negli stalli blu a pagamento sul tutto il territorio, alle donne in gravidanze e alle neo-mamme residenti nel Comune di Cecina

Ho inoltrato anche una richiesta ufficiale al Sindaco Lippi, chiedendo una immediata revisione delle tariffe, con agevolazioni per i residenti di tutto il Comune, fragili non necessariamente con disabilità e titolari di attività commerciali a Marina di Cecina.

