Cecina: crolla il tetto di una casa, evacuate 10 persone

20 Agosto 2023

Un grave incidente si è verificato ieri a Cecina, in via P. Mascagni, dove il tetto di una casa si è parzialmente crollato, causando il cedimento di circa 20 mq di copertura. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma 10 persone che abitavano in tre appartamenti sono state evacuate dai vigili del fuoco.

L’allarme è scattato intorno alle 07, quando alcuni residenti hanno sentito un forte rumore provenire dal tetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e hanno soccorso gli inquilini. Per l’operazione sono stati impiegati l’autoscala, il Trid (cestello) e il personale del nucleo S.A.F, oltre a due squadre VF.

Le cause del crollo sono ancora da accertare

