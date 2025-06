Home

Provincia

Cecina

Cecina Cuore Scuole: consegnati 430 attestati BLSD agli studenti delle quinte superiori

Cecina

7 Giugno 2025

Cecina Cuore Scuole: consegnati 430 attestati BLSD agli studenti delle quinte superiori

Cecina (Livorno) 7 giugno 2025 Cecina Cuore Scuole: consegnati 430 attestati BLSD agli studenti delle quinte superiori

Si è concluso stamani il progetto Cecina Cuore Scuole con la consegna degli attestati ai 430 studenti delle classi 5° delle scuole secondarie di secondo grado di Cecina.

Due le cerimonie di consegna: il 3 giugno nella sede di Via Napoli per il liceo Fermi e venerdì 6 allo stadio comunale Rossetti dove gli studenti del ISIS Marco Polo hanno organizzato una partita del cuore.

Due cerimonie partecipate alla presenza dell’intero corpo studenti e dei loro insegnanti.

Entrambe le dirigenti scolastiche, Anna Tiseo per l’istituto Marco Polo e Tania Pascucci per il Liceo Fermi, hanno sottolineato l’importanza del progetto di “Cecina Cuore Scuole”, essenziale per diffondere in tutte le classi la cultura del soccorso in modo da preparare i giovani adulti all’emergenza in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

La sindaca Lia Burgalassi ha parlato dell’obiettivo raggiunto dall’Amministrazione Comunale nel definire un Protocollo di Intesa operativo con lo scopo di implementare il progetto secondo un programma concordato con la centrale operativa emergenza urgenza 118, la U.O Educazione e Promozione della Salute ASL nord ovest , le Associazioni del Soccorso e le direzioni delle rispettive scuole di II grado (ISIS M. Polo – Liceo Fermi), così da sensibilizzare gli studenti attraverso campagne informative sul tema della morte improvvisa e corsi BLSD. “Grazie a tutti coloro che hanno dato il proprio contribuito a questo progetto in cui crediamo molto e che la stessa Regione Toscana ha esportato.

Da sottolineare anche il coinvolgimento di tutte le associazioni che si occupano di soccorso del territorio, un bel segnale di unione per un obiettivo comune”.

Ringraziamenti doverosi all’Infermiera Nicoletta Cioli, referente UOS Educazione e Promozione della Salute Zona Valli Etrusche, e alla Coordinatrice del Progetto Cecina Cuore e consigliera Comunale Meris Pacchini, che hanno curato l’articolazione del progetto insieme alla Coordinatrice Infermieristica Centrale Operativa 118 Sud Pisa- Livorno, Michela Cavallin, che ha fattivamente organizzato i corsi in presenza teorico pratico di 5 ore con gli istruttori Infermieri: Stefania Bertini, Stefano Giannaccari, Serena Mulaz, Elisa Franchi, Aurora Brogi e Capozzi Gabriele .

Istruttori della Pubblica Assistenza di Cecina: Lorenzo Biagini, Becuzzi Frida, Cavallini Gabriel, Gracci Davide, Sara Biagini.

Istruttori della Misericordia di San Pietro in Palazzi e il governatore Massimo Bianchi.

Croce Rossa Donoratico e istruttori Croce Rossa di San Vincenzo: Michela Signorella e Giacomo Toncelli.

Hanno partecipato alla consegna degli attestati il dottor Nicola Bertocci, direttore della centrale operativa 118 e il dottor Luigi Franchini Direttore UOS Educazione e Promozione della Salute area sud Pisa.

“Ringraziamo – aggiunge Meris Pacchini – Andrea Lenzin, Direttore del Dipartimento Infermieristico e Ostetrico dell’ASL Nordovest, Chiara Pini, Direttrice UOC Infermieristica Livorno, e i dirigenti Infermieristici di Prossimità Antonella Perini e Roberto Giuliani per aver permesso al personale infermieristico di partecipare al progetto di formazione.

Ma il ringraziamento più grande, consentitecelo, va ai ragazzi e ai docenti che hanno partecipato con entusiasmo e impegno al progetto Cecina Cuore Scuole.

È fondamentale che il maggior numero di persone possibile sia preparato all’uso del defibrillatore semiautomatico e abbia acquisito le capacità di base per poter effettuare le principali manovre rianimatorie, che sappia cosa fare in caso di emergenza, perchè può fare la differenza tra la vita e la morte come ha dimostrato l’intervento alla cerimonia di Giorgio Podda, il primo ‘salvato’ grazie a un Dae pubblico e all’intervento di due passanti formati”.

I due obiettivi principe del progetto restano, pertanto, la sensibilizzazione della comunità alle manovre rianimatorie di base BLS-D, ovvero le manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore, e l’ampliamento della rete di defibrillatori H24 accessibile ai cittadini.

“La lotta alla “morte improvvisa” si vince con i defibrillatori pubblici ma soprattutto con i cittadini addestrati e formati alle manovre salvavita. Un sentito ringraziamento va in particolare al Sindaco Lia Burgalassi che ha dimostrato una grandissima sensibilità verso la scuola e la formazione dei giovani e che ha sostenuto, investito e reso possibile il progetto, fortemente voluto per rendere la nostra una città cardio-protetta. Infine un ringraziamento anche alle insegnanti e referenti scolastiche per l’educazione alla salute dei due Istituti, Adriana Meini e Patrizia Pilegi”.

Presenti ad ogni corso gli agenti della Polizia Municipale che hanno illustrato la geolocalizzazione dei Dae e accompagnato gli studenti alle postazioni pubbliche per spiegarne il funzionamento. Sul territorio comunale sono presenti 45 postazioni DAE, oltre a 4 DAE mobili in dotazione alle Forze dell’ordine. I dispositivi sono tutti di ultima generazione, prodotti e studiati per la massima facilità di utilizzo. Dispongono del sistema di comunicazione 4G con sim integrata per il controllo giornaliero del funzionamento da remoto e geolocalizzazione. I defibrillatori sono sottoposti a manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di elettromedicali. I DAE sono mantenuti in condizioni di operatività e, in caso di malfunzionamento, viene data immediata segnalazione alla centrale operativa del 118/112.

Il progetto Cecina Cuore Scuole riprenderà con il nuovo anno scolastico e i nuovi studenti di quinta superiore da formare.

Cecina Cuore Scuole: consegnati 430 attestati BLSD agli studenti delle quinte superiori