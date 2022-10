Home

Provincia

Cecina

Cecina, dal 17 ottobre 2022 corse bus modificate per consentire agli studenti di salire e scendere dal lato scuola

Cecina

15 Ottobre 2022

Cecina, dal 17 ottobre 2022 corse bus modificate per consentire agli studenti di salire e scendere dal lato scuola

CECINA (Livorno), 15 ottobre 2022 – Cecina, dal 17 ottobre 2022 corse bus modificate per consentire agli studenti di salire e scendere dal lato scuola

Autolinee Toscane informa che d’intesa con le istituzioni locali da LUNEDI 17 OTTOBRE 2022 verranno modificati i percorsi dei bus delle Linea 001 e della Linea 014 al fine di consentire agli studenti di salire e scendere dal lato scuola.

Qui di seguito le modifiche:

Entrata dal lunedì al sabato corse scolastiche coinvolte:

Percorso delle corse in entrata da via Montenevoso verso le scuole superiori di Cecina: percorreranno, via Montenevoso, via Pasubio, via Corsini, via Vico, via Napoli, via Marconi, piazza della Libertà.

Uscita dal lunedì al sabato corse scolastiche coinvolte:

Percorso delle corse in uscita da Piazza della Libertà verso le scuole superiori di Cecina: Percorreranno, Piazza della Libertà, corso Matteotti, via Bellini, via Vico, via Napoli (salita studenti), via Aldo Moro, via Pasubio, via Torres, via Landi, via Ambrogi (salita studenti), via Pasubio, via Montenevoso… poi percorso normale.

A seguito delle modifiche sopradescritte verranno quindi soppresse le seguenti fermate: CR095 Via Vico S,

CR101 Via Corsini,

CR073 via Napoli W,

CR123 Via Moro

Integrazione di AT

In aggiunta a quanto già comunicato in precedenza Autolinee Toscane informa che a seguito alla richiesta inoltrata dal Comune di Cecina, su disposizione del sindaco Samuele Lippi nella quale si evidenzia un potenziale pericolo nell’attraversamento posto in via Moro, in corrispondenza della fermata bus,

da lunedì 17 ottobre 2022

tutti i bus provenienti da Piombino, Donoratico, Livorno, Rosignano, Bibbona, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella e Castellina diretti alle scuole in via Napoli, varieranno il loro percorso per garantire agli studenti la salita e la discesa dal bus sempre dal lato della scuola.

Quindi le linee interessate alle modifiche sono:

· 102

· 108

· 110

· 111

· 001

· 014

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin