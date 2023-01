Cecina, “Decoro e sicurezza: i grandi assenti”

Home

12 Gennaio 2023

Cecina (Livorno) 12 gennaio 2023

L’inverno meteorologico è alle porte e tra pioggia e vento si incrementa l’utilizzo dei mezzi pubblici e relative dotazioni stradali quali pensiline e strisce per l’attraversamento pedonale.

Percorrendo la tratta dell’autobus con fermata lungo la Via Aurelia vicino al confine di San Pietro in Palazzi, se lato monte è presente una pensilina seppur anch’essa da sottoporre a manutenzione, lato mare la strada è totalmente sprovvista di apposita fermata afferma il Vice coordinatore di Fratelli d’Italia Cecina Roberto Ribechini.

Roberto Ribechini prosegue:

Ad aggravare la situazione già pericolosa, sono le piante in prossimità del vicino attraversamento pedonale che, a causa dell’incuria reiterata, invadono una considerevole parte della carreggiata impedendo, di conseguenza, una buona visuale per i passeggeri e i pedoni in attraversamento.

A proposito di piante, pare assurdo in questo periodo dell’anno da “cappello e ombrello”, urtare costantemente rami e siepi che costeggiano il marciapiede confinante con l’attraversamento pedonale sopracitato.

All’appello non manca neanche un’altra zona sulla Via Aurelia, in prossimità della ferrovia Saline-Volterra tra San Pietro in Palazzi e Cecina, dove anche qui lato monte c’è una fermata dell’autobus che purtroppo è totalmente assente lato mare. Inoltre la strada è del tutto priva di strisce pedonali.

Che dire, le allerte meteo sono ormai una costante e se il tempo è parzialmente imprevedibile, la sicurezza e il decoro urbano richiedono solo impegno e buona volontà!”

