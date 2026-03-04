Home

Cecina, denunciate 5 persone per guida in stato di ebrezza

4 Marzo 2026

I Carabinieri della Compagnia di Cecina, hanno effettuato dei controlli finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare attenzione alla tutela della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti del fine settimana.

A seguito di controlli, svolti in orario serale e notturno in viale Galliano a Cecina, i carabinieri hanno denunciato cinque automobilisti, di età compresa tra i 25 ed i 54 anni, perché risultati avere un tasso alcolemico oltre al doppio, ed in un caso oltre al triplo, rispetto al limite consentito ovvero tra 1,13 gr/l e 1,59 gr/l. Oltre alla denuncia, ai cinque è stata immediatamente ritirata la patente di guida.