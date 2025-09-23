Cecina, deteneva cocaina in casa denunciata una 43enne
I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cecina hanno denunciato in stato di libertà una 43enne della zona con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
In particolare, i militari, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione della criminalità diffusa, hanno notato in via Aurelia una donna che, alla loro vista, ha fatto un movimento improvviso, voltandosi repentinamente.
I Carabinieri hanno deciso di procedere ad un controllo della donna che ha mostrato fin da subito un atteggiamento nervoso e poco collaborativo, cosa che ha ulteriormente insospettito gli operanti, persuadendoli ad approfondire i controlli.
L’intuizione si è rivelata corretta in quanto, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, la donna è stata trovata in possesso di diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 5 grammi.
Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e la 43enne è stata denunciata in stato di libertà all’A.G. di Livorno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.