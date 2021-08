Home

Provincia

Cecina

Cecina, Disservizio: parchimetri in tilt, non si può pagare, ora temono le multe

Cecina

18 Agosto 2021

Cecina, Disservizio: parchimetri in tilt, non si può pagare, ora temono le multe

Livorno 18 agosto 2021

Macchine per pagare il parcheggio non funzionanti, automobilisti costretti a non pagare, ora temono la multa. Il disservizio è accaduto oggi intorno alle 01.00 di notte a Cecina

Il racconto di un cittadino:

“Ore 1.09 di un martedì, ormai mercoledì. La situazione al parcheggio ex forestale:

una macchinetta per pagare il parcheggio fuori servizio e l’altra che lo sarebbe stata di lì a pochi minuti.

Decine di persone in fila per pagare il biglietto d’uscita.

Fra noi e altre persone, abbiamo provato incessantemente a chiamare il numero delle emergenze, senza mai ricevere risposta.

Conclusione: ce ne siamo andati senza pagare (la sbarra era su perché da mezzanotte non si paga, ma noi eravamo arrivati alle 20.45), augurandoci che non arrivi una multa.

La tecnologia, gran cosa, ma se funzionasse. O quanto meno se ci fosse qualcuno a farla funzionare.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin