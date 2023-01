Home

Cecina

9 Gennaio 2023

Cecina (Livorno) 9 gennaio 2023 – Cecina, “Dove sono finite le visioni dell’Amministrazione di una città del futuro?”

“Meglio far funzionare le basi prima di continuare con le grandi visioni.

Il sistema di raccolta porta a porta è uno dei passaggi necessari per migliorare la percentuale di raccolta differenziata, ma per la riuscita di questo progetto è fondamentale il tuo impegno e il tuo senso di responsabilità, perché la fase più importante della raccolta avviene a casa tua o nella tua attività”.

Questo è quello che appare scritto sul sito e devo dire, che i cittadini hanno mantenuto fede e rigore verso questo impegno.

Parliamo di raccolta di rifiuti porta a porta nelle frazioni di Cecina, Marina di Cecina e San Pietro in Palazzi.

La realtà, non è tutta rose e fiori come pensano. Doveva essere il risultato di un percorso condiviso che mirasse al decoro urbano evitando l’esposizione prolungata di contenitori e sacchi. Non è così. Davanti casa mia, in via Carlo Ginori, l’immondizia giace beata sui marciapiedi anche fino alle 11 del mattino.

Innumerevoli disagi sono inoltre causati dal fatto che l’organico, è stato ridotto da oggi a due sole volte alla settimana, così come l’indifferenziato.

Chi per esempio non ha un giardino o un terrazzo, con soli due passaggi alla settimana, come affronta per esempio il cattivo odore emanato dalla spazzatura?

Cosa deve fare una famiglia, smettere di cucinare? Per di più, i pannoloni, pannolini, gli assorbenti e le lettiere degli animali, è ben facile intuire che due soli passaggi settimanali non bastano.

Cosa devono fare le mamme di neonati o bambini piccoli, organizzare i loro cambi in base ai giorni in cui passa la Rea??

Allora, prima di fare tanti discorsi sul decoro, sulla sostenibilità e sull’essere una città smart, e visto che come da una recente intervista il nostro sindaco è H24, partiamo almeno da rendere fruibile il passaggio della Rea.

I cittadini nonostante gli innumerevoli disagi, hanno dato prova di essere anch’essi proiettati in una visione più sostenibile.

Inizi a rendere concreto tutto ciò anche l’amministrazione partendo dalle basi. Iniziamo prima ad uscire di casa senza trovarci sacchi dell’immondizia davanti casa, o se tira vento in mezzo alla strada.

Un passo alla volta nella direzione giusta, ma senza sosta. Solo così le visioni prendono forma e più che altro acquistano credibilità”.

Mirta merli

Coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Cecina

