Cecina, due concorsi per la Polizia Municipale

27 Novembre 2024

Un indeterminato e una graduatoria per tempo determinato

Cecina (Livorno), 27 novembre 2024 – Due interessanti opportunità di lavoro a Cecina nella Polizia Municipale.

Il Comune ha pubblicato due bandi sul portale InPa.

Il primo bando mira ad assumere un agente a tempo indeterminato, qualifica diplomati. Il termine scade il 22 dicembre prossimo. Purtroppo è previsto un contributo di partecipazione di 10€. Sono richiesti determinati requisiti psico-fisici e una prova di resistenza.

Il secondo bando è destinato alla formazione di una graduatoria (diplomati) cui attingere per assunzioni a tempo determinato, presumibilmente nel periodo estivo. Come per il primo, sono previsti contributo di partecipazione e requisiti specifici. Il termine scade il 27 dicembre pv. Qui sono previsti solo una valutazione dei requisiti psico-fisici e un colloquio orale.