“Cecina e la responsabilità del merito”, Tenerini (FI): “PD calamita di potere”

Cecina

2 Agosto 2023

"Cecina e la responsabilità del merito", Tenerini (FI): "PD calamita di potere"

“Sicuramente il PD avrà un candidato per le prossime elezioni e sicuramente sarà un candidato in continuità con questa amministrazione”. Queste le parole dell’ Onorevole Tenerini.

“Quanto affermato dall’ amica Lia Burgalassi in merito alla vicenda Lippi era dovuto, per chi, ha a cuore l’interesse dei giovani e dell’ educazione.

Sono parole che dovrebbero essere nella mente di tutti coloro, i quali ancora oggi hanno la tessera del PD e continuano indissolubilmente ad essere calamitati dalla volontà di potere.

Resta quindi il problema che dall’enunciazione teorica alla pratica, sembra che l’ex consigliera rimanga nel solco della linea scelta dal suo partito.

Come nel 2019, il PD inizia a muovere i propri tentacoli, seguendo due linee parallele e vicine, troppo vicine da non riconoscerle, il PD tradizionale ed un PD “civico” targato, ad oggi, Burgalassi”, in entrambi i casi un partito unico, formato da persone che da sempre sono la classe dirigente del Partito Democratico”.

Lo dichiara la deputata e consigliera comunale di Forza, Italia del Comune di Cecina, Chiara Tenerini, che aggiunge:

“La questione morale, oggi, non può e non deve essere considerata secondaria, ha riflessi importanti sulla stabilità di questa amministrazione.

Nel 2019, come per magia, Lippi diventò il “civico Lippi”, oggi il PD tenta di seguire lo stesso percorso, mi auguro che l’unica regola non sia farlo con una donna che è sempre stata elemento forte e ben rappresentativo di quel PD che oggi dimostra che l’attaccamento al potere e più forte del bene per le istituzioni.”

