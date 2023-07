Home

Provincia

Cecina

Cecina e Rosignano, denunciati due conducenti per uso do alcol e stupefacenti

Cecina

25 Luglio 2023

Cecina e Rosignano, denunciati due conducenti per uso do alcol e stupefacenti

Livorno 25 luglio 2023 – Cecina e Rosignano, denunciati due conducenti per uso do alcol e stupefacenti

Nel corso del servizio svolto in orario serale/notturno, i Carabinieri hanno sorpreso un 30enne di origini nordafricane residente a Firenze, alla guida di un’auto con un tasso alcolemico di 1,34 g/l, oltre il doppio rispetto al limite consentito. Per lui è scattata la denuncia e il ritiro immediatamente della patente di guida.

Nel corso di un ulteriore controllo svolto a Rosignano Marittimo un 18enne alla guida di un ciclomotore ha ignorato l’alt intimatogli e si è dato a precipitosa fuga.

Dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a fermarlo ed hanno trovato il giovane in possesso di 1,07 grammi di “hashish”. Alla richiesta di sottoporsi all’etilometro per verificare l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche il 18enne si è rifiutato.

I carabinieri hanno quindi proceduto alla segnalazione all’Autorità Prefettizia come assuntore di sostanze stupefacenti ed alla denuncia per resistenza a P.U. e rifiuto di sottoporsi a controllo per la verifica dell’assunzione di sostanze alcoliche alla guida.

I predetti controlli dei carabinieri sono finalizzati al contrasto dell’assunzione di droghe e l’abuso di alcool sono volti a garantire la sicurezza stradale in quanto tali condotte illecite costituiscono un preminente fattore di rischio sia per l’interessato che per altri ignari utenti della strada e proseguiranno su tutto il territorio provinciale.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin