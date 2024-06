Home

27 Giugno 2024

Cecina (Livorno) 27 giugno 2024 – Cecina: Esplode colpi di pistola poi fugge in bicicletta, denunciato

I Carabinieri della Stazione di Cecina, unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, hanno denunciato un uomo ultrasettantenne residente in zona, poiché gravemente indiziato di aver esploso, in presenza di svariate persone, alcuni colpi d’arma da fuoco, poi rivelatisi essere a salve, nei pressi di un noto parco acquatico cecinese.

I fatti risalgono alla tarda mattinata del 26 giugno, quando i militari su input dell’operatore in servizio al 112 NUE, sono intervenuti nei pressi del noto parco giochi frequentato da numerosi avventori in quanto erano state segnalate svariate esplosioni di colpi d’arma da fuoco ad opera di un uomo che si era successivamente dato a repentina fuga in bicicletta

. I carabinieri si sono fin da subito messi sulle tracce dell’uomo, riuscendo a rintracciarlo in breve tempo nelle adiacenze della sua abitazione.

È stata poi la perquisizione eseguita presso la sua abitazione a consentire ai militari di rinvenire e sequestrare, oltre alla pistola scacciacani utilizzata, rivelatasi essere un modello Kimar 92 calibro 8, anche il relativo munizionamento a salve ancora integro.

L’uomo è stato denunciato all’AG di Livorno e dovrà rispondere del reato di accensioni ed esplosioni pericolose.