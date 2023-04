Home

Cecina

17 Aprile 2023

Cecina (Livorno) 17 aprile 2023 – Cecina: faceva acquisti con carte rubate, in tasca anche un proiettile 357 Magnum. Denunciato 56enne

I Carabinieri della Compagnia di Cecina hanno identificato e denunciato in stato di libertà un 56enne gravemente indiziato di ricettazione, indebito utilizzo di carte di pagamento e detenzione abusiva di armi.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo avrebbe preso un treno in transito nella tratta Grosseto – Pisa a bordo del quale si sarebbe impossessato della borsa con il relativo contenuto appartenente ad una viaggiatrice 29enne di origini straniere.

Sceso dal treno, con le carte di pagamento contenute nella borsa, avrebbe effettuato, in un breve lasso di tempo, numerosi acquisti presso diversi esercizi commerciali del cecinese, per complessivi 200 euro circa.

Le molteplici transazioni di piccolo importo, effettuate tutte col sistema “contactless” (che per spese inferiori a 25 euro non richiede l’utilizzo del pin) hanno destato l’attenzione degli esercenti che hanno allertato i Carabinieri.

Una delle segnalazioni ha consentito l’immediato intervento dei militari che hanno fermato l’uomo poco distante da un negozio del centro di Cecina e di rinvenire, oltre alla refurtiva sottratta alla viaggiatrice, anche la merce acquistata con la carta di credito.

Accompagnato in caserma per gli approfondimenti del caso, è stato trovato in possesso anche di un proiettile cal. 357 magnum, sottoposto a sequestro.

Il 56enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e la refurtiva restituita alla turista, particolarmente grata per il rapido e felice esito della sua vicenda in quanto, senza i documenti e le carte di credito contenute nella borsa, sarebbe stata impossibilitata, quanto meno a breve termine, a rientrare in patria.

L’occasione è propizia per sottolineare l’importanza delle segnalazioni di esercenti e privati cittadini che possono agevolare un rapido e risolutivo intervento delle Forze dell’Ordine.

