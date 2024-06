Home

Cecina: fermato alla guida sotto effetto di alcol e droga, guai per un 42enne del posto

24 Giugno 2024

Cecina: fermato alla guida sotto effetto di alcol e droga, guai per un 42enne del posto

Livorno 24 giugno 2024 – Cecina: fermato alla guida sotto effetto di alcol e droga, guai per un 42enne del posto

Nel corso dell’attività di controllo stradale svolta per lo più nelle ore serali maggiormente popolate dai giovani per i rituali eventi della movida estiva, i Carabinieri del NORM di Cecina, hanno fermato 18 veicoli.

Un 42enne di Cecina è stato denunciato a piede libero. L’uomo è stato fermato mentre guidava la propria vettura con tasso alcolemico oltre quattro volte il limite di legge: 2,05 g/l . A seguito di test effettuato subito dopo presso il Pronto Soccorso di Cecina, gli è stata riscontrata anche l’assunzione di stupefacenti; stava guidando sotto effetto di cocaina.

Dalla successiva attività di perquisizione è stato trovato in possesso anche di 0,8 grammi di cocaina, un altro paio di dosi al seguito sequestrate.

Per tutti gli illeciti penali ed amministrativi all’uomo è stata ritirata la patente e segnalato all’Autorità prefettizia in qualità di assuntore abituale di stupefacenti per uso personale.