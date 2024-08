Home

Provincia

Cecina

Cecina, Ferragosto inclusivo: tour in bici adattate e gratis

Cecina

12 Agosto 2024

Cecina, Ferragosto inclusivo: tour in bici adattate e gratis

Cecina (Livorno) 12 agosto 2024 – Cecina, Ferragosto inclusivo: tour in bici adattate e gratis

Cecina offre l’opportunità speciale e gratuita per scoprire le bellezze del territorio in un modo unico e inclusivo alle persone con disabilità motorie. Grazie all’iniziativa promossa dal Comune di Cecina in collaborazione con Tuscany Love Bike, saranno organizzati tour guidati e gratuiti, mirati all’accompagnamento di persone in carrozzina e con disabilità motorie, attraverso l’uso di e-bike tandem e altre biciclette adattate.

L’evento, chiamato “Bici-in Pedalata Inclusiva”, si terrà a partire da Ferragosto. Ulteriori appuntamenti sono previsti il; 22 agosto dalle 17:00 alle 19:00 e il 6 settembre dalle 9:30 alle 11:30, in occasione dell’iniziativa “Pedalando alla scoperta dell’alboreto”.

Questi tour rappresentano un’occasione straordinaria per le persone con disabilità di vivere un’esperienza immersiva nel verde e nelle bellezze di Cecina, favorendo al contempo l’inclusione sociale e una connessione più profonda con il territorio.

La partecipazione ai tour è completamente gratuita, ma è necessaria la prenotazione, da effettuare entro il giorno precedente all’evento.

Le prenotazioni possono essere effettuate chiamando il numero +39 339 2100298 oppure recandosi presso l’ufficio turistico di Cecina, situato in Viale Galliano 49/B. È possibile anche inviare una e-mail a info@tuscanylovebike.it per riservare il proprio posto.

Due sono le tipologie di biciclette inclusive messe a disposizione:

e-bike per l’accompagnamento di persone in carrozzina e e-bike tandem affiancato, pensato per persone con disabilità psicomotorie.

Questi mezzi permettono di abbattere le barriere fisiche, rendendo accessibili a tutti i partecipanti percorsi altrimenti difficili da affrontare.

L’iniziativa non è solo un’occasione di svago, ma rappresenta un importante passo verso l’inclusione e la promozione della mobilità sostenibile.

Attraverso la pedalata inclusiva, i partecipanti avranno la possibilità di esplorare i paesaggi e i tesori nascosti di Cecina; vivendo momenti di condivisione e scoprendo nuovi luoghi in compagnia.

Questa iniziativa riflette l’impegno del Comune di Cecina e dei suoi partner nel garantire che le esperienze di scoperta del territorio siano aperte a tutti, senza esclusioni. Grazie a queste opportunità, la bicicletta diventa uno strumento di inclusione sociale e di valorizzazione del patrimonio naturale, rendendo Cecina una città sempre più accogliente e accessibile per tutti.

Cecina, Ferragosto inclusivo: tour in bici adattate e gratis