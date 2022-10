Home

Cecina, fiamme nel parcheggio della piscina comunale, i VF impediscono la distruzione di un camion (Foto)

Cecina

11 Ottobre 2022

Cecina (Livorno) 11 ottobre 2022 – Fiamme nel parcheggio della piscina comunale, i VF impediscono la distruzione di un camion

Incendio poco prima di mezzanotte in via Pasubio a Cecina.

Ad andare coinvolto un camion vela in sosta nel parcheggio antistante la piscina comunale, i vigili del fuoco della sede cecinese intervenuti sul posto sono riusciti ad impedire per tempo la distruzione del mezzo. In corso le indagini circa le cause.

