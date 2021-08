Home

6 Agosto 2021

Cecina: Forza Italia regala un sorriso agli anziani di Casa Cardinale Maffi, donate delle piantine

“Insieme: Adotta una piantina”

Di Milo – Chiavistelli (FI) : Abbiamo voluto regalare un sorriso agli ospiti della Casa Cardinale Maffi

In questo momento così particolare e, per molti ospiti di RSA e Case di Riposo, segnato dalla solitudine e dalla difficoltà di vivere i rapporti con i propri familiari, abbiamo deciso, come Forza Italia, di portare avanti il progetto “Insieme: Adotta una piantina”.

Grazie all’ idea della nostra iscritta Lidia, abbiamo deciso di stare vicino a coloro che vivono un contesto di fragilità e solitudine, attraverso la donazione di piccole piante agli ospiti della Casa Cardinale Maffi Onlus, grazie alla disponibilità di Don Michele della parrocchia di San Pietro in Palazzi e alla generosità dei vivai locali della zona di Cecina.

Un pensiero piccolo, ma con la grande volontà di esserci.

Abbiamo voluto regalare un sorriso e anche regalare tempo utile e pieno, dando la possibilità di passare un tempo diverso e personale curando le piante, annaffiandole e magari anche parlandoci.

L’iniziativa verrà replicata in tutti i Comuni della provincia di Livorno, siamo convinti che la politica debba essere utile anche per fare comunità e magari regalare un sorriso.

Luciana Di Milo

Responsabile provinciale Livorno – Forza Italia Seniores

Andrea Chiavistelli

Vice Responsabile provinciale Livorno e Responsabile comunale Cecina – Forza Italia Giovani

