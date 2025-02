Home

Cecina, furto su auto in sosta, denunciati due uomini

19 Febbraio 2025

I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione di mirati servizi predisposti in linea con le direttive condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Livorno, hanno intensificato i servizi inerenti il contrasto ai reati predatori di strada e, proprio in tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Cecina, a conclusione di mirate indagini, hanno denunciato in stato di libertà, poiché gravemente indiziati di furto aggravato in concorso, due uomini di origini nordafricane oltre la trentina, già noti alle forze dell’ordine.

Le indagini sono state avviate dai carabinieri a seguito della denuncia di furto presentata alcuni giorni prima da una donna del posto dopo aver appurato che dalla propria autovettura, parcheggiata sulla pubblica via nelle immediate vicinanze della propria abitazione, era stato asportato un borsellino con alcune decine di euro.

I militari, acquisiti tutti gli elementi indiziari utili, avvalendosi anche di contributi informativi e di tracce video registrate da sistemi di videosorveglianza pubblici e privati delle aree di interesse, hanno ricostruito la vicenda ed in particolare individuato nei due stranieri i presunti responsabili.

Determinante nella intera ricostruzione dei fatti è stata la profonda conoscenza del territorio da parte dei militari, che solo così, dopo avere acquisito tutti gli elementi utili, hanno potuto tracciare un quadro indiziario ben strutturato identificando e denunciando i sospettati all’A.G. labronica per furto aggravato in concorso.