19 Ottobre 2023

Cecina (Livorno) 19 ottobre 2023 – Cecina, Gasperini (Lega): “Abbiamo determinato la fine della legislatura con lo strumento delle dimissioni della metà del Consiglio”

Lorenzo Gasperini Capogruppo LEGA Cecina dichiara: “Abbiamo fatto cadere l’Amministrazione Lippi. Quel che la LEGA chiedeva da luglio è diventata realtà.

Abbiamo determinato la fine della legislatura con lo strumento delle dimissioni della metà del Consiglio.

Lo chiedevamo da anni per ragioni politiche e in particolar modo da luglio dopo lo scandalo che ha colpito la città, con un Sindaco PD fermato in possesso di cocaina.

Alcuni Consiglieri delle sinistre hanno finalmente accettato la necessità di mettere termine a questo mandato, dopo mesi di grave sospensione della democrazia con l’intronizzazione di una persona (Costantino) non eletta dai cittadini ma scelta dal PD e, ora, la nuova rincorsa di Lippi che torna a prendere possesso del ruolo effettivamente usurpatogli politicamente da chi a differenza sua non ha vinto le elezioni.

Per noi la parola doveva tornare subito ai cittadini, il PD finché ha potuto usare Lippi in disparte e controllare il potere ha temporeggiato”.

Per noi è inaccettabile che il Comune sia guidato da chi fino a pochi mesi fa ha avuto rapporti, per ragioni di acquisto o consumo, con criminali. Il Sindaco ha anche il mandato, conferitogli dalla legge, di contrastare lo spaccio di stupefacenti, oltre a guidare un Ente tra i cui organi figura la Polizia Municipale. Come potrebbe essere libero e non ricattato di operare nell’interesse della comunità?

È fondamentale però aggiungere che non era giusto neanche che un delegato del PD avesse il potere sul Comune senza mandato popolare. Ora questo scempio è finito, in un senso e nell’altro.

Lo dovevo ai cecinesi, dopo 15 anni di impegno contro le sinistre, e ho fatto di tutto per arrivare a questo momento. È stata dura, ma ce l’abbiamo fatta.

Ora parliamo di progetti, di futuro, di valori e di opportunità per il territorio, senza dimenticare che PD e liste alleate avrebbero potuto e dovuto fare questo gesto e ascoltarci già da molto tempo, già quando si trattava di dare la parola ai cecinesi con le elezioni che sarebbero state a ottobre, sfiduciando il Sindaco d’estate.

Da domani Samuele Lippi non sarà più il Sindaco di Cecina. Buona fortuna alla nostra amata città, a prescindere dell’orientamento politico di ciascuno.

