Cecina, Gasperini (Lega): Subito dimissioni o presenteremo sfiducia in consiglio comunale

Cecina

20 Luglio 2023

“La stampa ha riportato la notizia secondo la quale il Sindaco di Cecina, Samuele Lippi, sarebbe stato fermato dai Carabinieri con della cocaina in auto. Ne sarebbero conseguiti il ritiro della patente e la segnalazione al NOT (Nucleo Operativo Tossicodipendenze).

La posizione della Lega è chiara: no alla droga e a maggior ragione no a qualsiasi moderazione nella lotta al suo utilizzo da parte del personale politico.

Se la notizia riferita sarà confermata nelle prossime ore, chiediamo sin da subito le dimissioni del Sindaco, in assenza delle quali presenteremo una mozione di sfiducia in Consiglio Comunale.

Il territorio necessita di amministratori capaci, lucidi e in condizioni di gestire decine di milioni di euro di denaro pubblico.

Ad una persona che avesse un problema come quello riferito dalla stampa andrebbe ovviamente il nostro migliore augurio per un percorso di guarigione, ma non possiamo permettere che a fare le spese di questa situazione possano essere i cittadini”.

Lorenzo Gasperini

Vice-Segretario Provinciale LEGA Livorno

Capogruppo LEGA presso il Consiglio Comunale di Cecina

