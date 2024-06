Cecina, gira in centro su bici rubata a Palazzi, denunciato un 33enne

Home

15 Giugno 2024

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cecina hanno denunciato in stato di libertà un uomo di origini asiatiche, gravemente indiziato di ricettazione.

Uuna pattuglia dell’Arma in servizio serale sul territorio cittadino è intervenuta in via Fratelli Rosselli dove un 39enne residente in città aveva richiesto l’intervento dei militari avendo anche in questo caso appena notato e riconosciuto senza dubbi la propria bici passargli davanti.

Il mezzo sarebbe stato parte di refurtiva sottratta qualche giorno prima nel corso di un furto in appartamento subito dalla vittima. La bici era stata rubata dal retro della abitazione ubicata in località San Pietro in Palazzi. Il sospetto ricettatore, mentre transitava proprio nella strada dove la bici era stata rubata, è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri. Una volta identificato sono stati fatti accertamenti sul mezzo per poter accertare la plausibilità delle pretese della vittima. Avuto l’esito effettivo, peraltro ben riconoscibile per marca e colori, al 39enne che ne ha rivendicato la legittima proprietà, e regolarmente denunciata, è stata riconsegnata al proprietario, ed il giovane 33enne denunciato all’AG di Livorno per ricettazione.