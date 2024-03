Home

Cecina, Giulio Guzzonato in azzurro al Trisome Games 2024 in Turchia

3 Marzo 2024

Cecina (Livorno), 3 marzo 2024 –

Giulio Guzzonato, il talentuoso nuotatore cecinese tesserato per la Virtus Buonconvento, si prepara per un nuovo importante traguardo nella sua carriera sportiva in piscina. Il 29enne, già insignito del titolo di Atleta dell’Anno 2023 a livello locale lo scorso dicembre, si appresta a partecipare ai “Trisome Games 2024” in Turchia, in rappresentanza della nazionale italiana. Questo prestigioso impegno segue la sua partecipazione agli Europei Suds di Padova dello scorso autunno, dove ha conquistato tre medaglie continentali.

Nella piscina di Antalya, Guzzonato gareggerà in cinque diverse specialità: 200, 400, 800 e 1500 metri stile libero, oltre a partecipare alla staffetta 4×200. La sua preparazione è stata curata dal commissario tecnico Marco Peciarolo durante il raduno collegiale a Terni, mentre il tecnico Federico Panariello lo segue costantemente a bordo vasca da otto anni.

Dopo i Trisome Games, Guzzonato si concentrerà sulla difesa dei suoi titoli agli italiani in programma a luglio. Ha il sostegno degli appassionati e la determinazione di consolidare la sua presenza tra i grandi del nuoto paralimpico.

