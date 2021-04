Home

Cecina, “Grazie sindaco, in un’ora hai inviato due angeli”

7 Aprile 2021

Cecina (Livorno), 7 aprile 2021

“Grazie Sindaco Samuele Lippi, le ho inviato una email disperata con una richiesta di aiuto alle 9.20 di questa mattina ed alle 10.30 sono arrivati alla mia porta due angeli”.

E’ quanto ci scrive una lettrice pregando di rendere pubblico questo suo ringraziamento.

Si tratta di una famiglia dove un componente è positivo al covid 19 e l’altro è in quarantena come contatto stretto.

La situazione però si è complicata dal momento che anche il secondo membro della famiglia presenta sintomi di febbre ed è in attesa del risultato del tampone.

In una situazione del genere si capisce da soli come possa essere problematico e rischioso assistere una persona anziana disabile non autosufficiente.

La nostra lettrice continua:

“Non riuscivo a credere ai miei occhi quando questi due angeli, perchè si tratta veramente di angeli, si sono presentati alla porta di casa.

Avevo scritto al sindaco una email, però credevo che ci sarebbe voluto del tempo per avere un aiuto (se era possibile). Tra leggere le tante email che riceve, leggere la mia, valutarla ed eventualmente organizzare qualche cosa…

… pensavo ci sarebbero voluti almeno un paio di giorni ed invece no, in tempo zero il Sindaco Samuele Lippi ci ha inviato un aiuto

Questi due angeli, scusate ma io continuerò a chiamarli sempre così, hanno assolto con gentilezza e professionalità a tutti quei compiti necessari per una persona non autosufficiente e torneranno a seguirci anche nei prossimi giorni.

Grazie ancora per averci aiutato e grazie ai due operatori (ANGELI) che sono venuti”

