10 Agosto 2024

Cecina, guida con patente ritirata l'auto sottoposta a fermo, denunciato

Livorno 10 agosto 2024

I Carabinieri della Stazione di Cecina hanno denunciato in stato di libertà un 55enne del posto, già gravato da numerosi precedenti, poiché indiziato del reato di violazione di sigilli.

Una pattuglia dell’Arma in servizio sul territorio ha sorpreso l’uomo, già noto, al volante di un’auto in via Curtatone sebbene non avesse potuto in quanto, precedentemente gli stessi carabinieri di Cecina avevano sottoposto il veicolo a fermo amministrativo per 3 mesi e glielo avevano affidato in custodia al fine di evitargli esborsi ulteriori allorché era stato sorpreso a guidare benché privo di patente. Quest’ultima gli era stata ritirata dai carabinieri nel pisano qualche tempo prima quando l’uomo, fermato per un controllo stradale, si era rifiutato di sottoporsi ad esami tossicologici.

Quando i carabinieri di Cecina lo hanno individuato nuovamente alla guida nonostante i citati provvedimenti, lo hanno fermato e hanno denunciato in stato di libertà per violazioni di sigilli, contestandogli altresì la guida con patente ritirata. Il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca definitiva ed è stato avviato l’iter per la revoca della patente.