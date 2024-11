Home

14 Novembre 2024

Cecina (Livorno) 14 novembre 2024 Cecina, guida con un tasso alcolico 4 volte il consentito, denunciato

Sempre in ottica di prevenzione di criticità causate dall’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, ma orientate in ottica di sicurezza stradale per la cittadinanza lungo tutta la rete stradale provinciale, sono i servizi esterni disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Livorno, in linea con le direttive prefettizie condivise in sede di Comitato. In tale ambito i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina, a seguito di controlli sulle principali arterie stradali della rispettiva giurisdizione, hanno denunciato un’automobilista per guida in stato di ebbrezza.

I militari del Pronto Intervento hanno fermato e controllato un quarantenne del posto a Cecina e in pieno orario notturno. L’uomo mostrando chiari segni di alterazione psicofisica mentre si trovava alla guida dell’auto, è stato sottoposto ad alcoltest, all’esito del quale gli è stato riscontrato un tasso alcolemico oltre 4 volte il limite di legge consentito (2,08 gr/l).

Pertanto l’incauto automobilista è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza con il contestuale ritiro della patente mentre il veicolo sequestrato.

Alla luce dei gravi fatti di cronaca, determinati da soggetti che si mettono alla guida irresponsabilmente con evidente mancanza di lucidità dopo avere assunto alcolici, l’attività preventiva e di controllo dell’Arma dei Carabinieri di Livorno proseguirà costante ponendo in primo piano l’attenzione alla sicurezza stradale, a favore di tutta la cittadinanza, troppo spesso minata da fenomeni, abuso di alcolici e psicotropi, che rende vulnerabili indistintamente tutti gli utenti della strada e spesso è causa di tragedie.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

