Cecina, guida contromano in via Rosselli, denunciato e patente ritirata

Cecina

15 Gennaio 2024

Nel corso dei servizi per la sicurezza stradale disposi dal Comando Provinciale di Livorno, in linea con le direttive della Prefettura, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina hanno svolto controlli orientati al contrasto della mala movida in particolare l’abuso di sostanze alcoliche e l’assunzione di stupefacenti.

Nel corso del servizio, svoltosi in orario notturno, i carabinieri hanno sorpreso un 48enne di origini ucraine residente a Cecina mentre, a bordo della sua auto, percorreva via Rosselli contromano. Immediatamente fermato, in ragione del suo stato di agitazione psicomotoria, presumibilmente riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti nonché per i suoi precedenti, lo hanno invitato ad effettuare i previsti accertamenti ma lo stesso ha opposto il suo rifiuto.

Per l’uomo è scattata la denuncia, la patente di guida è stata immediatamente ritirata e il veicolo è stato posto sotto sequestro

