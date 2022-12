Home

Cecina: guida in stato di ebrezza, ritiro di patenti e segnalazioni per detenzione di droga

26 Dicembre 2022

Cecina: guida in stato di ebrezza, ritiro di patenti e segnalazioni per detenzione di droga

I controlli straordinari dei carabinieri durante le festività natalizie

Cecina (Livorno) 26 dicembre 2022 – Cecina: guida in stato di ebrezza, ritiro di patenti e segnalazioni per detenzione di droga

Nell’area di Cecina i controlli dei Carabinieri hanno portato a 4 segnalazioni per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, 3 sanzioni per guida in stato di ebbrezza, all’accertamento di 7 violazioni al Codice della Strada tra le quali revisioni scadute, passaggi con semaforo rosso e guida con patente revocata con un totale di 6 patenti ritirate ed una vettura sottoposta a fermo amministrativo. Nell’ambito dei servizi sono state elevate due sanzioni per ubriachezza molesta e sono stati sequestrati 12 gr. di hashish.

