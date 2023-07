Home

9 Luglio 2023

Cecina (Livorno) 9 luglio 2023 – Cecina, i Nas sanzionano 2 bar e un’attività di ristorazione etnica

I carabinieri hanno eseguito un ampio servizio coordinato in tutto il cecinese che ha visto l’impiego di diverse pattuglie, sempre con il supporto fornito dai colleghi dei reparti speciali dell’Arma, NAS e NIL.

Nel corso dei controlli i militari hanno sanzionato 2 bar ed un’attività di ristorazione etnica di Cecina; in particolare, presso un bar sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie che hanno comportato una sanzione amministrativa di 1.000 euro; nel secondo bar sono state accertate irregolarità strutturali e sono state elevate sanzioni pari ad euro 1.000; infine presso l’attività di ristorazione i militari hanno verificato la presenza di un depositi per alimenti non autorizzato oltre a carenze igienico-sanitarie ed al gestore sono state comminate sanzioni pari a euro 1500.

