3 Marzo 2024

Cecina (Livorno) 3 marzo 2024 – Cecina in cerca di bagnini, maxi offerta del Comune

Il Comune di Cecina si trova di fronte a una sfida impegnativa: trovare bagnini per la prossima stagione estiva. Con l’obiettivo di garantire la sicurezza nelle spiagge libere del territorio; l’amministrazione comunale ha lanciato un’apposita offerta, mettendo in palio oltre 69mila euro, al netto dell’Iva, per coprire quattro postazioni per 10 ore al giorno. Il periodo di servizio va dal 15 giugno al 15 settembre, e il compenso medio per ogni bagnino è fissato a 17,19 euro all’ora.

Questa cifra, presentata nell’avviso pubblico del Comune di Cecina, rappresenta non solo un’opportunità economica interessante per potenziali candidati, ma anche il riflesso di una crisi che affligge il settore. Trovare bagnini disponibili è diventato sempre più complicato, segno di un mercato del lavoro che presenta delle difficoltà significative.

Le società interessate possono presentare le proprie proposte tramite posta elettronica certificata entro le ore 12.00 di venerdì 15 marzo. Il Comune di Cecina ha già delineato il piano per il servizio di salvamento, prevedendo l’installazione di 4 torrette. Due di esse saranno posizionate alle Gorette, una nel tratto di spiaggia libera tra l’ex campeggio dei francesi e l’Ippocampo, e l’altra tra i bagni Delfino e Da Gigi. Le restanti due torrette saranno collocate sul litorale del Tombolo sud, probabilmente in località Andalù.

L’appalto avrà una durata complessiva di 93 giorni, con il servizio garantito dalle 9. 00 alle 19 .00. Ogni bagnino avrà il compito di sorvegliare attentamente le acque e intervenire in caso di necessità, garantendo la sicurezza dei bagnanti. La retribuzione prevista riflette non solo l’impegno richiesto, ma anche l’importanza di questo ruolo nella tutela della vita e della salute dei cittadini e dei turisti che affolleranno le spiagge di Cecina durante la stagione estiva.

LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO SPIAGGE LIBERE COMUNALI PER L’ANNUALITA’ 2024

Il presente avviso è rivolto agli operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura di affidamento diretto del servizio di assistenza balneare – salvamento – nelle spiagge libere comunali per la stagione estiva 2024.

L’affidamento è mediato da indagine di mercato condotta con il presente Avviso Pubblico. L’Avviso è da intendersi, pertanto, esclusivamente finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco di operatori economici qualificati, nel rispetto dei principi di cui al Codice dei contratti ed in particolare, di imparzialità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, economicità, rotazione e secondo le modalità e disposizioni di seguito riportate. Gli operatori economici interessati possono far pervenire la loro manifestazione di interesse nelle forme e nei modi di seguito indicati. L’affidamento diretto avverrà tramite la piattaforma regionale START: gli operatori economici interessati dovranno pertanto provvedere, per tempo, all’iscrizione alla suddetta piattaforma di e-procurement. Documenti e avviso al seguente link:

https://trasparenza.comune.cecina.li.it/archivio105_delibera-anac-n-6012023-procedure_0_3871_984_1.html Cecina in cerca di bagnini, maxi offerta del Comune

