Cecina, inaugura una piattaforma concessa in comodato d’uso ai Vigili del Fuoco

Cecina

28 Maggio 2021

Livorno 28 maggio 2021

Si è svolta stamani, all’interno della sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cecina, alla presenza del Comandante Ing. Ugo D’Anna e del personale operativo, la cerimonia di inaugurazione di una piattaforma tridimensionale, concessa in comodato d’uso al Comando dalla Banca Credito Cooperativo di Castagneto C.cci.

Il mezzo, particolarmente versatile, consentirà al personale VF di operare in sicurezza in quota per tutti quegli interventi di bonifica di parti pericolanti di strutture, fabbricati o alberature.

La piattaforma consente infatti di poter raggiungere la quota massima di circa 20 metri con uno sbraccio massimo di 10 metri.

Il cestello ha una portata di 200 kg. corrispondente a due operatori VF.

Alla cerimonia erano presenti le massime autorità locali, i sindaci del territorio, il Presidente della Banca C.C. di Castagneto C.cci Dott. Andrea Ciulli e del relativo Direttore Dott. Fabrizio Mannari.

Presente inoltre una delegazione della locale Sezione dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Nazionale. Seguono immagini dell’evento

