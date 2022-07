Home

Cecina: Incendio in corso vicino alle abitazioni, in azione anche l’elicottero

4 Luglio 2022

Cecina (Livorno) 4 luglio 2022 – Cecina: Incendio in corso vicino alle abitazioni, in azione anche l’elicottero

I Vigili del fuoco del comando di Livorno distaccamento di Cecina, sono impegnati nel comune di Cecina in via Carlo Ginori per un incendio di sterpaglie nei pressi di abitazioni.

Sul posto 2 squadre e l’elicottero Drago 60 del reparto volo di Cecina oltre alle squadre del personale volontario AIB delle Regione.

Notizia in aggiornamento

