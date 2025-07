Home

6 Luglio 2025

Cecina, incendio nel retro di un supermercato lungo l’Aurelia: a fuoco pallet e materiali d’imballaggio

Paura nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, per un incendio che è scoppiato nel retro del magazzino di un supermercato situato lungo la Via Aurelia. Le fiamme hanno interessato alcuni pallet in legno e materiale da imballaggio, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.

Sul posto è intervenuto prontamente il personale dei Vigili del Fuoco della sede di Cecina, che ha circoscritto e domato l’incendio prima che potesse estendersi al resto della struttura. In supporto alle operazioni anche una pattuglia della Polizia di Stato, presente per garantire la sicurezza dell’area e coordinare eventuali evacuazioni o deviazioni del traffico, che tuttavia non si sono rese necessarie.

Fortunatamente, non si registrano feriti né intossicati tra i dipendenti o i clienti del supermercato. Le fiamme sono rimaste confinate all’esterno e non hanno coinvolto persone.

Le cause del rogo sono attualmente in fase di accertamento: non si esclude alcuna ipotesi, dal cortocircuito accidentale a un possibile gesto imprudente. I Vigili del Fuoco, dopo aver messo in sicurezza la zona, hanno avviato le verifiche del caso per individuare l’origine del fuoco.