Home

Provincia

Cecina

Cecina: incidente agricolo, 84enne ricoverato in codice rosso

Cecina

17 Marzo 2023

Cecina: incidente agricolo, 84enne ricoverato in codice rosso

Cecina (Livorno) 17 marzo 2023

In un campo agricolo in via Potenza a Collemezzano, nei pressi di Cecina, si è verificato un grave incidente agricolo che ha coinvolto un anziano agricoltore residente nella zona.

L’uomo, un 84enne, ha subito un trauma da schiacciamento all’arto superiore mentre lavorava nei campi.

Immediatamente dopo la segnalazione, l’operatore del 118 ha inviato un’ambulanza sul posto e i vigili del fuoco sono intervenuti per prestare supporto. Grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, il paziente è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Cecina per ricevere le cure necessarie.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin